Oblizał palce i wytarł w rurę. Wideo wstrząsnęło internautami

Pasażer brukselskiego metra z niewiadomych przyczyn ściągnął podczas jazdy maseczkę, oblizał palce i wytarł je w rurę. Władze transportowe musiały wycofać z eksploatacji cały pociąg. Mężczyznę aresztowano.

Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych widać, jak jeden z pasażerów metra w Belgii zdjął podczas jazdy maseczkę, włożył palce do ust, oblizał je, a następnie wytarł w poręcz. Można podejrzewać, że jego zachowanie miało być dość ponurym, jak na obecną sytuację i nietaktownym żartem.

Internauci są wstrząśnięci i oburzeni tym, co zobaczyli w sieci. Pod filmem pojawiła się masa krytycznych komentarzy. "To jest obrzydliwe!", "kompletny idiota" - komentują internauci. "To jego powinni wycofać z obiegu, a nie ten pociąg" – czytamy pod wideo.