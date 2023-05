Ogromny spadek zainteresowania wakacjami w Polsce. "Wierzymy, że sytuacja ulegnie poprawie"

- Po dużym zainteresowaniu, związanym z długim weekendem majowym i optymistycznymi danymi na długi weekend czerwcowy, wierzymy w to, że sytuacja do wakacji ulegnie znaczącej poprawie - mówi w rozmowie z WP Karol Wiak z Nocowanie.pl. - To tak naprawdę ten jedyny moment w roku, na który czeka większość osób i na który odkładane są fundusze związane z turystyką.