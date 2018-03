Okazja dnia. Majowe wczasy w Turcji za 1599 zł

Maj w Polsce często jest kapryśny. W majówkę nie raz trzeba rozkładać grilla, gdy za oknem pada deszcz, a nawet śnieg. To świetny moment na ucieczkę nad Morze Śródziemne - na Riwierę Turecką.

Początek maja to w Turcji okres przed sezonem. Ceny są niższe, plaże puste, nie ma kolejek do atrakcji. Za to słupek rtęci nad Morzem Śródziemnym wskazuje już przyjemne 25 st. C, a słońce świeci 10 h dziennie. To idealny kierunek na majowe wczasy pod palmami.