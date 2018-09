Okazja dnia. Wrześniowy urlop na greckiej wyspie Korfu

Wolisz urlop po sezonie letnim? Nie ma problemu - ofert jest mnóstwo! Wśród nich są wycieczki na wyspę Korfu, która jest znana z pięknych plaż, błękitnego morza i doskonałej pogody. Za 7 dni urlopu zapłacisz od 1257 zł.

Korfu to jedna z ulubionych wakacyjnych miejsc Polaków – w tym roku znalazła się na 8. miejscu wśród najpopularniejszych kierunków urlopowych . Na miejscu jest 200 hoteli o różnym standardzie oraz masa atrakcji. We wrześniu można polecieć na Korfu z Katowic i wypocząć np. w hotelu Alkinios, usytuowanym w kurorcie Moraitika na południu wyspy.

Obiekt chwalony jest m.in. za dobra lokalizację – znajduje się blisko restauracji, barów, sklepów i przystanku autobusowego. Piaszczysto-żwirkowa plaża jest oddalona od hotelu o ok. 15 min. piechotą.

Moraitika może być bazą wypadową do zwiedzania Korfu. Miłośnicy plażowania mogą wybierać zarówno spośród plaż z białym piaskiem, jak i kamienistych, pełnych fantazyjnych muszelek. Trudno wymienić je wszystkie, jednak najbardziej popularne to: Agios Georgios, Agios Gordios, Agios Spyridon. Spędzając wczasy na Korfu można wypłynąć w rejs na którąś z pobliskich wysepek, a nawet do Albanii.