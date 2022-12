Okres świąteczno-noworoczny w Tatrach. "Głupota ludzka nie zna granic"

- Jak co roku apelujemy do was, żebyście się zastanowili 10 razy, zanim zaczniecie wchodzić na tafle jezior - podkreślał leśnik Grzegorz Bryniarski na początku roku w mediach społecznościowych. Jednakże na nic zdają się ostrzeżenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i władz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz przypomnienia o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.