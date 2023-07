Opłata klimatyczna. Ile i gdzie trzeba zapłacić?

Pobierana od turystów opłata klimatyczna trafia go gminy i jest przez nią przeznaczona na cele związane z rozwojem miejscowości. Nie oznacza to jednak, że każdy turysta musi udawać się do urzędu i płacić opłatę klimatyczną na miejscu. Opłata jest pobierana w imieniu gminy przez firmy lub osoby prywatne, które świadczą na jej terenie usługi noclegowe. W praktyce wygląda to więc tak, że opłatę klimatyczną regulujemy w danym obiekcie turystycznym podczas zameldowania – jest to koszt, który należy dodać do opłaty za pobyt.