Opłata klimatyczna. Wypoczywaj, płać i płacz

Wczasy w turystycznych miejscowościach Polski wiążą się nie tylko z opłatami za nocleg czy wyżywienie. Urlopowicze muszą również zapłacić tzw. opłatę klimatyczną. Dodatkowy koszt najbardziej odczują w portfelach ci, którzy, wyjeżdżają na wakacje z rodziną.

Typowo turystyczno-wypoczynkowe miejscowości w Polsce łączą dwie rzeczy – trudna do przewidzenia pogoda i opłata klimatyczna. Dlatego wybierając się do Sopotu, Kudowy-Zdrój, Zakopanego czy Władysławowa, poza parasolem i kurtką przeciwdeszczową, trzeba zabrać dodatkową gotówkę.

Czym właściwie jest opłata klimatyczna?

Formalnie nazywa się ją opłatą miejscową lub uzdrowiskową . To podatek , jaki muszą uiścić przyjezdni za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Ile wynosi opłata?

Specjalny podatek zostanie nam doliczony do rachunku w miejscu, w którym będziemy nocować: w hotelu, pensjonacie, kwaterze prywatnej lub na polu namiotowym. Co ciekawe, właściciele obiektów otrzymują od gminy 10 proc. zainkasowanej opłaty. Wiele osób zada pytanie, czy każdy bez wyjątku musi płacić. Odpowiedź brzmi: nie. Zwolnione z opłat są osoby przebywające w szpitalach, niewidomi i ich przewodnicy, posiadacze domów letniskowych położonych na terenie miejscowości, a także zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.

Maksymalne stawki na 2018 r. są nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Opłata miejscowa (nie dotyczy uzdrowisk ani obszarów ochrony uzdrowiskowej) to 2,22 zł (2,17 zł w ub.r.). Natomiast w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 4,33 zł (4,24 zł w ub.r.).

Opłata nie jest wygórowana i wydaje się, że znacząco nie obciąży budżetu. Jednak jeśli na urlop wybiera się kilkuosobowa rodzina, z pewnością odczuje w portfelu dodatkowy wydatek. Przykład? Rodzice z dwójką dzieci udają się na tydzień do Sopotu. Dzienna stawka wynosi tu 4,30 zł (w Gdyni i Gdańsku to 2,22 zł). Oznacza to, że koszt pobytu familii w kurorcie zostanie powiększony o 120,4 zł. Także Kudowa-Zdrój ma wysoką stawkę – wynosi ona 4 zł (112 zł tygodniowo dla 4-os. rodziny). Ale już w przypadku Helu opłata miejscowa wynosi 2 zł za dobę. Łatwo policzyć, że rodzina tygodniowo zapłaci tu ekstra 56 zł.