Opóźniony lot z Monachium. Powodem było dziwne zachowanie pasażerki

Personel pokładowy nie poradził sobie z sytuacją i wezwano pomoc. Do samolotu weszli funkcjonariusze policji federalnej. Próbowali nakłonić młodą pasażerkę do ubrania się i uspokoić ją, jednak było to bezskuteczne. Jeden z policjantów wziął więc koc i chciał okryć kobietę, ale ta tak się zdenerwowała, że ugryzła mężczyznę w przedramię.