Opuszczone miejsca. Oto jedne z najpiękniejszych na świecie

Podobno wszystko na ziemi ma swój czas. Okazuje się, że dotyczy to nie tylko żywych stworzeń, ale także miejsc. Budynki, które kiedyś zachwycały urodą i były wizytówką okolicy, dziś stoją zapomniane i opuszczone. W środku czuć ich dawną atmosferę i historię.

Taki sam los spotkał inną atrakcję Kraju Kwitnącej Wiśni - park tematyczny "Podróżne Guliwera". Inwestycja okazała się zupełnie nietrafiona. Po 10 latach działalności, miasteczko olbrzyma zostało zamknięte, ale sam Guliwer wciąż czeka na odwiedzających go - choćby nielegalnie - gości. Równie smutna historia, co japońskie lunaparki, w 2002 roku stała się udziałem zbudowanego dla miłośników dinozaurów Spreeparku.

Tak było np. w przypadku miasta Prypeć na Ukrainie. Licząca blisko 50 tys. mieszkańców metropolia stała się miastem-widmem po katastrofie w Czarnobylu. Od 1986 roku Prypeć pozostaje bezludny. We władanie przejęła go natura, tworząc przerażającą, a jednocześnie niezwykłą postapokaliptyczną scenerię.

Dziś, powstałe w VIII wieku malownicze miasteczko, nadal stoi na wysokim klifie, jednak w każdej chwili może ulec zniszczeniu. Mimo to ludzie wciąż je odwiedzają. Niektórzy przybywają na organizowane w wyludnionej okolicy wydarzenia religijne, inni uważają, że Craco to idealny plan zdjęciowy. Tego zdania był np. Mel Gibson, który realizował tu zdjęcia do "Pasji".

Koniec historii

Poszukując naprawdę imponujących miejsc, które zostały porzucone przez człowieka, warto pojechać do Rosji. We wschodniej części Syberii znajduje się gigantyczny otwór w ziemi otoczony przez niewielkie miasteczko. To Mirna. Założona przez Stalina kopalnia diamentów. Dlaczego ją porzucono? Odpowiedź jest prozaiczna. Eksploatacja złóż stała się zbyt trudna, a przez to nieopłacalna.