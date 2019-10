Oszust na Airbnb. Brytyjska para wydała ok. 47 tys. zł za apartament-widmo

Można wydać ponad 11 tys. dolarów na wakacje i mieć urlop z najgorszego koszmaru. Przekonała się o tym para z Wielkiej Brytanii, która za pośrednictwem platformy Airbnb, zapłaciła za pobyt w luksusowym apartamencie, który nie istnieje.

Za pośrednictwem platformy Airbnb udało im się wyszukać apartament VIP z łaźnią turecką, wanną z hydromasażem i marmurowym tarasem. Brytyjczycy bez zastanowienia dokonali przelewu na kwotę ok. 47 tys. zł i z utęsknieniem wyczekiwali upragnionych 2-tygodniowych wakacji.

Zdaniem Felthama oszust w swojej "wyjątkowo atrakcyjnej" ofercie zamieścił ukradzione fotografie apartamentów i wnętrz ze strony internetowej kompleksu Las Boas. Informacje te potwierdził również pracownik obiektu. Poinformował on, że wśród 40 apartamentów nie ma takiego, który został wystawiony na portalu internetowym.

Dziennikarze CNN Travel dotarli także do właścicielki obiektu oraz współzałożycielki The Suites, witryny wynajmu mieszkań, Marii Cali, która była wyraźnie zdziwiona zaistniałą sytuacją. Wyjaśniła ona, że z łaźni tureckiej, która miała znajdować się w ofercie Penthouse VIP, mogą korzystać wszyscy goście, podkreśliła również, że chociaż "w budynku jest kilka ładnych apartamentów na ostatnim piętrze z bezpośrednim dojazdem windą", to nie ma w nim prywatnych wind. A takie właśnie zapewnienie widniało w ogłoszeniu.