Para ze zdjęcia została odnaleziona. Wszystko dzięki internautom

Trzy tygodnie temu amerykański fotograf Matthew Dippel patrzył na punkt widokowy Taft Point w parku narodowym Yosemite, gdy zauważył mężczyznę, który właśnie oświadczał się swojej partnerce. Dippel zrobił im zdjęcie i postanowił znaleźć, choć nie widział nawet ich twarzy.

Dokładnie to samo zdjęcie zostało opublikowane przez użytkownika o pseudonimie "canklebreaker" na Instagramie. "To ja, znaczy my!" napisał pod postem "Ogromne podziękowania dla Matthew za uchwycenie tego specjalnego momentu i poświęcenie czasu, żeby nas znaleźć. Co więcej, ogromne podziękowania dla wszystkich w mediach i sieci za przekazywanie tej informacji. Sukces!" .