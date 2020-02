Park of Poland. Nowe zdjęcia parku wodnego

Aleksander Małachowski, znany jako Hashtagalek, odwiedził Suntago Wodny Świat - park wodny pod Mszczonowem. Jego zdjęcia zrobiły wrażenie na internautach.

Park wodny pod Mszczonowem to bezapelacyjnie największa atrakcja turystyczna, która zostanie otwarta w tym roku w Polsce. Choć oficjalne otwarcie odbędzie się 20 lutego, to Aleksander Małachowski, znany jako Hashtagalek miał już okazję odwiedzić to miejsce.