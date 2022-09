Paryż podrążony w ciemnościach. Szukają sposobów na oszczędzanie prądu

Francuzi muszą się dostosować

Jak się okazuje, oświetlenie będzie wyłączane wcześniej nie tylko w Paryżu, ale także w innych miastach Francji. Dodatkowo w związku z koniecznością oszczędzania energii elektrycznej, w całym kraju wprowadzono pewne zmiany. Karane może być podświetlanie reklam między godziną pierwszą w nocy, a szóstą rano. Apeluje się również o zamykanie drzwi do klimatyzowanych pomieszczeń. Mandat za niestosowanie się do zaleceń władz może wynieść nawet do 750 euro, czyli w przeliczeniu - ponad 3,5 tys. zł.