Pasażerki wyrzucone z samolotu. Nieodpowiedni strój kosztował je tysiąc dolarów

Dwie pasażerki, Tara Kehidi i Teresa Araujo, zostały wyrzucone z samolotu tanich linii lotniczych Spirit Airlines przed wylotem z Los Angeles do Nowego Orleanu. Powodem był, zdaniem personelu pokładowego, nieodpowiedni strój. Powołując się na regulamin, linia lotnicza stwierdziła, że ubrania kobiet mogły naruszać zasady dotyczące ubioru, które każda osoba akceptuje przy zakupie biletu . Mimo to pasażerki uważają, że nie złamały żadnych przepisów.

Jak podaje "Daily Mail", incydent miał miejsce, gdy kobiety zdjęły swoje swetry z powodu upału na pokładzie, odsłaniając crop topy. Jeden z członków załogi zwrócił na to uwagę i zażądał, aby ponownie się okryły.

"W piątek moja przyjaciółka i ja przeżyłyśmy straszne chwile na pokładzie lotu 387 z Los Angeles do Nowego Orleanu obsługiwanego przez " - napisała Teresa, relacjonując zdarzenie w poście na Instagramie. - "Nękał nas steward, który kazał nam się zakryć, bo miałyśmy na sobie krótkie bluzki. Wszyscy inni (w tym personel pokładowy) zgodzili się jednak, że nie było nic złego w tym, co miałyśmy na sobie i że krótkie bluzki nie są niezgodne z ich dress codem. Następnie nadal traktował nas źle i nie podał żadnego powodu, dla którego chciał nas wyrzucić".

Obie pasażerki były zaskoczone i poprosiły o wyjaśnienie, dlaczego ich strój jest problemem. Konflikt szybko eskalował i w końcu zostały usunięte z samolotu, mimo że ostatecznie zadeklarowały, że ponownie założą swetry . Na domiar złego, nie otrzymały refundacji za swoje bilety. Zdesperowane, zwróciły się do działu obsługi klienta Spirit Airlines, gdzie dowiedziały się, że noszenie crop topów nie jest wprost zakazane w regulaminie .

Linia lotnicza wskazała jednak, że wszyscy pasażerowie muszą zaakceptować tzw. "Contract of Carriage" podczas rezerwacji biletu. Dokument ten, zawierający m.in. zasady dotyczące odzieży, stanowi, że osoby "niewystarczająco ubrane" lub noszące ubrania uznane za obsceniczne mogą być wyproszone z pokładu. Co ciekawe, w sekcji dotyczącej zachowania, brak szczegółowych odniesień do crop topów, jako nieodpowiedniego stroju.