Petersburg otwiera się na tanie linie. Jest zgoda na loty do Pułkowa

Port lotniczy Petersburg-Pułkowo przystąpił do programu "otwartego nieba". 1 stycznia 2020 r. jedno z najważniejszych miast Rosji dostało zielone światło na loty niskokosztowych linii z 30 krajów europejskich. Mowa m.in. o Polsce, Belgii, Danii, Irlandii, Islandii czy Portugalii.

Rosyjskie media informują, że tanie linie lotnicze, takie jaki: Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic i FlyOne wyraziły już zainteresowanie lotami do drugiego co do wielkości miasta Federacji Rosyjskiej. Wiele wskazuje na to, że lotnisko w Pułkowie może od sezonu letniego przeżywać prawdziwe oblężenie.