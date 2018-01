Płacisz za Pendolino, ale jedziesz starym składem. Prawie połowa pociągów w remoncie

W pociągach panuje chaos, pasażerowie są wściekli i zdezorientowani - nie wiedzą, gdzie mogą usiąść, bo miejsc, które widnieją na bilecie, w pociągach często nie ma.

– Dopiero jak po 30 minutach konduktor przyszedł sprawdzać bilety,to go zapytałam, co mam zrobić. Mam miejsce nr 18, a takiego nie ma w pociągu. Powiedział, że mogę iść do innego wagonu, bo jest dużo miejsca. Jak zapytałam,czemu nie było takiej informacji od razu, to był zdziwiony. Usiadłam w innym wagonie, ale cały czas byłam poddenerwowana, że ktoś przyjdzie i każe mi się przesiąść, bo zajęłam jego miejsce – kończy pani Ilona.