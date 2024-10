Plaże na wyspie znikają. Szukają sposobów, aby je ratować

Zdaniem samorządów, sposobem na uratowanie plaż turystycznej wyspy jest wprowadzenie ograniczeń. Mają one dotyczyć liczby leżaków i parasoli, co ma przyczynić się do mniejszej liczby turystów, którzy także wpływają na niszczenie wybrzeża. Gmina Palma takie kroki chce podjąć już w przyszłym roku.