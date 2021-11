PLL LOT w sezonie zimowym zaoferuje prawie 100 połączeń. Są nowości

Od początku sezonu zimowego samoloty PPL LOT wykonują regularne połączenia do Europy Zachodniej, m.in. do Berlina, Paryża, Wiednia, Londynu i Luksemburga. Z kolei kiedy mowa o Europie Środkowo-Wschodniej to do wyboru mamy rejsy m.in. do Budapesztu, Zagrzebia czy Lublany. Ostatnio narodowy przewoźnik uruchomił regularne połączenia do Tirany oraz wznowił loty do Charkowa. PLL LOT kursuje też do Pragi. Co więcej, od grudnia (raz w tygodniu) uruchomi bezpośrednie połączenie pomiędzy Zieloną Górą a Lwowem.