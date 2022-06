Po co witamy się na szlaku w górach? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista

"Dzień dobry" lub "cześć" wypowiedziane przez obcą osobę na szlaku niektórych wciąż dziwi. Ewa Zwolska, influencerka znana jako "Mewa w locie", wyjaśniła na swoich profilach w mediach społecznościowych, o co chodzi z tym zwyczajem. Bo wcale nie tylko o to, by być miłym.