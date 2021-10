Powitanie na szlaku może wywołać konsternację. Skąd wziął się ten zwyczaj?

"Kiedy po raz pierwszy wybrałam się w wyższe partie Tatr, zaskoczyło mnie to, że wszyscy się ze sobą witają. Początkowo zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero po jakimś czasie znajomi uświadomili mnie, że to taki górski zwyczaj. Myślę, że dużo osób może czuć konsternację słysząc takie powitania" - powiedziała nam jedna z turystek.