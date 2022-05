Po dwóch latach wpuszczą turystów. Jest jeden haczyk

Japonia wpuści turystów. Jest jeden haczyk

Na początku 2022 roku Japonia zaczęła łagodzić restrykcje. Obecnie zezwala na wjazd do kraju do 10 tys. osób dziennie - w tym obywateli Japonii, zagranicznych studentów oraz osób podróżujących służbowo. Rząd zamierza podnieść limit do 20 tys. osób dziennie od początku czerwca. Co więcej, wśród osób, które będą mogły wjechać do Japonii, znajdą się także uczestnicy wycieczek zorganizowanych.