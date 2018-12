Pochodzi z małej i biednej wsi, ale zawsze marzyła o podróżowaniu. Dopięła swego

Pochodzi z niewielkiej biednej wsi, a w dodatku z kraju, którego obywatele muszą liczyć się z wieloma ograniczeniami, jeśli chodzi o turystykę. To jednak nie powstrzymało jej przed realizacją podróżniczych marzeń. Zawsze chciała zobaczyć świat i dziś z sukcesem realizuje swoje plany.

Shivya Nath, choć pochodzi z małej wsi w Indiach, zawsze miała wielkie marzenia. Szczególnie w kwestii zdobywania świata i docierania do kolejnych krajów. Zawsze wierzyła też, że nie stoi na straconej pozycji. Najpierw udało się jej znaleźć bardzo dobrą pracę. W 2011 r., gdy zaoszczędziła już trochę pieniędzy, uznała, że przyszedł czas na wielką zmianę. Mimo doskonale płatnego zajęcia, o co w Indiach nie jest łatwo, postanowiła, że zacznie pisać zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Najpierw zrezygnowała z etatu, a potem spakowała walizki i ruszyła w drogę. Cel – dotrzeć do większości krajów na świecie. A w jej przypadku, podobnie jak w sytuacji jej rodaków, wcale nie jest to takie proste. Wszystko z powodu pewnych ograniczeń.

Pieniądze to nie wszystko

– Trudno jest przemilczeć ból, który związany jest z podróżowaniem na indyjskim paszporcie. Ale cóż mogę powiedzieć. To byłoby bardzo smutne, gdyby pozwolić, aby zatrzymało to nas w doświadczaniu świata – powiedziała Shivya Nath w wywiadzie dla magazynu "Quartz".

Mówiąc o problemie dostępności podróżowania dla mieszkańców niektórych krajów, Shivya Nath nawiązuje do kwestii aktualizowanego każdego roku rankingu "najsilniejszych paszportów", znanego jako Henley Passport Index, który klasyfikuje państwa na świecie według skali ułatwień przysługujących ich obywatelom. Mówiąc w skrócie, im większa liczba krajów, do których można wjechać bez wizy bądź im większy zakres ułatwień przysługuje na podstawie danego paszportu, tym wyższa jego pozycja w zestawieniu.

Najlepszym paszportem świata legitymują się Japończycy, dla których granice są "otwarte" w 190 krajach świata. Na drugiej pozycji plasuje się Singapur (189 państw), a na trzeciej ex aequo: Korea Południowa, Niemcy, Francja (188 państw). Polski paszport pozwala na uniknięcie wizowych komplikacji w 175 państwach, co daje nam 13. pozycję. Wyprzedzają nas m.in. nasi sąsiedzi – Czechy, Słowacja i Litwa – a także: Węgry, Słowenia, Łotwa czy Estonia. Za nami znajdują się m.in.: Hongkong, Argentyna, Chorwacja czy Izrael. Przedstawiciele wymienionych krajów mają dużo lepszą sytuację niż Shivya Nath. Choć Indie mogą stać się w przyszłości jedną z największych gospodarek na świecie, to osoby z paszportem wydanym w tym kraju mogą podróżować bez wizy jedynie do 60 krajów (to daje Indiom 81. miejsce).