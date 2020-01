Pocztówki z wakacji. Najbardziej nietypowe skrzynki i urzędy pocztowe

Kiedyś na list czy pocztówkę od bliskich czekało się z wielką niecierpliwością. Czy szczęśliwie dotarli, gdzie się znajdują, jakie cuda oglądają? Wysyłanie pocztówek wciąż należy do ważnych podróżniczych tradycji. Sam zwyczaj nabiera prawdziwych rumieńców, gdy kartkę możemy nadać w naprawdę niezwykłym urzędzie pocztowym.

To jeden z elementów szlaku pielgrzymkowego Kumano Kodo. Skrzynka znajduje się 10 metrów pod powierzchnią wody i można do niej wrzucać tylko specjalne kartki wypisane wodoodpornymi pisakami, które dostaniemy w pobliskim sklepie. Pocztówki wyjmowane są z podwodnej poczty co kilka dni i ruszają w dalszą drogę - tym razem tradycyjną - do swoich adresatów.