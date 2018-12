Podczas nurkowania natknęli się na dziwne stworzenie. Miał 8 m i świecił

Zatoka Obfitości znajduje się u wybrzeży Wyspy Północnej w Nowej Zelandii. Jest popularnym miejscem do nurkowania. Mężczyźni nie spodziewali się tego, co odkryją podczas "morskiej wyprawy".

Udało im się udokumentować to niezwykłe spotkanie. Zwierzę drżało i świeciło. Jak podaje gospodarkamorska.pl to nie jeden stwór a kilka. Okazało się, że to pyrosomidy, które mierzą tylko kilka milimetrów, ale pływając w grupie tworzą "wielką postać". Wszystkie pyrosomidy, zwane również iskrzyłudami mają niemal identyczną budowę.