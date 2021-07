Podkarpackie. Rekordowa liczba fałszywych dokumentów na granicy

Fałszywe dokumenty na granicy

Jak poinformowali pogranicznicy, sfałszowane zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zatrzymali np. we wtorek strażnicy graniczni z Korczowej. Dokument przedstawiła do kontroli 29-letnia obywatelka Ukrainy podróżująca z córką, która została rzekomo przyjęta do jednej z warszawskich szkół.