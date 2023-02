Podszywają się pod biura podróży. "Omijajcie te ogłoszenia szerokim łukiem"

Ten problem wraca co kilka miesięcy, a tak naprawdę nigdy nie ustępuje. Oszuści podszywają się pod znane biura podróży lub portale internetowe, by wyłudzić spore sumy pieniędzy. Chcą odsprzedawać atrakcyjne cenowo oferty lub vouchery. Niestety później okazuje się, że to ściema.