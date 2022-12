Pojechała na jarmark świąteczny we Włoszech. "Taniej niż latem"

Jarmarki bożonarodzeniowe we Włoszech mają klimat, którego nie da się podrobić. Tutaj nie tylko sprzedaje się grzane wino, ale także...lody. O tym, ile trzeba zapłacić za wypad do Włoch zimą, mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Sylwia Król. - We Florencji cena za nocleg to ok. 400 zł, ale w mniejszych miejscowościach taniej - zdradziła. A ile kosztuje włoskie grzane wino? Tego dowiecie się z materiału wideo.

