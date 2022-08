Pokonują setki kilometrów na piechotę. "Swego czasu miałam 38 pęcherzy na obu stopach"

Pielgrzymka miłości

O tym, że pielgrzymowanie zbliża nie tylko do Boga, ale także do innych uczestników, świadczy wiele relacji z ubiegłych lat. Niemal każdego roku na Jasnej Górze odbywa się kilka "pielgrzymich ślubów". Narzeczeni przybywają do Częstochowy z całej Polski, by w tym właśnie miejscu powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Niektórzy decydują się pobrać na kilka dni przed wyruszeniem w trasę, czyniąc z pielgrzymki podróż poślubną. Są też pary, które ślubują sobie miłość w trakcie wędrówki. W jednej z dawnych relacji udało nam się znaleźć wypowiedź pani Hanny z Łebcza, która szła do Częstochowy z mężem i córkami. Para poznała się na pielgrzymce w 2000 roku. "W 2003 roku, podczas trzeciego dnia, w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie pobraliśmy się. Pielgrzymowanie, to niezwykła bliskość z Bogiem i rodziną" - opowiadała uczestniczka Pielgrzymki Kaszubskiej.