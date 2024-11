Polacy oszaleli na ich punkcie. Zamawiają całe paczki

Właściciele przyznają, że choć są niewielką manufakturą, to i tak w tym roku biją rekordy, produkując do 200 sztuk rogali dziennie. - Oczywiście to kropla w morzu, w porównaniu z piekarniami przemysłowymi. Nasz dotychczasowy rekord, jeśli chodzi o wysyłanie paczek to 50 - dowiedzieliśmy się od właścicieli. - Dziś za to wysyłamy mega paczkę (64 rogale) do Wrocławia - dodali.