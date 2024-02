Polacy pozazdrościli Hiszpanom. Tworzą szlak pielgrzymkowy na wzór Camino de Santiago

Podczas spotkania branży turystycznej, które we wtorek odbyło się w Gietrzwałdzie, poinformowano, że pieszy odcinek szlaku wyznaczono już na terenie powiatu olsztyńskiego. Zaczyna się on w Świętej Lipce (historycznie to już Mazury) i wiedzie przez gminy: Reszel, Kolno, Jeziorany, Barczewo, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Gietrzwałd i Dobre Miasto. Na trasie znalazły się m.in. gotyckie wiejskie kościoły, zamek biskupi w Reszlu czy sanktuaria, a także szereg kapliczek. Wytyczony odcinek szlaku kończy się we wsi Kochanówka w powiecie lidzbarskim.