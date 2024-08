Poleciał do Zimbabwe. Grozi mu 20 lat więzienia

Szokujące realia

W 2011 roku trzech innych turystów z Czech aresztowano w sąsiedniej Zambii, gdy przyłapano ich na robieniu zdjęć starego, od dziesięcioleci nielatającego samolotu czechosłowackiego. Oskarżono ich o szpiegostwo, zagrożone karą 30 lat więzienia. W sprawę ich uwolnienia zaangażował się ambasador Czech w Zimbabwe; Czechy w Zambii miały tylko konsula. Bez skutku. Ostatecznie z Pragi do Lusaki poleciał specjalny wysłannik z listem od ówczesnego prezydenta Czech Vaclava Klausa do prezydenta Zambii Michaela Saty. Po trzech miesiącach turyści wrócili do domu, ale do dzisiaj nie ujawniono szczegółów ich uwolnienia.