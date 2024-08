Zabierają zwierzęta ze sobą, a później zdziwienie. "Trend skręcił w niewłaściwą stronę"

- Latem najwięcej mamy przypadków udarów cieplnych, czasem nawet prowadzących do zasłabnięć. Zabieramy psa na plażę, gdzie godzinami leży w słońcu na gorącym piasku. Zachęcamy naszych pupili do ganiania za piłką w upalne dni, zapominając o tym, że wiele psów dla naszej przyjemności będzie się z nami bawić do upadłego, nie zważając na to, że są już zmęczone czy jest im za ciepło. A potem takie psy trafiają do nas i słyszymy zdumione słowa właścicieli: ale jak to zasłabł, jaki udar, jeszcze przed chwilką biegał ze mną po ogródku i nagle tak się położył – opowiada Magdalena Kubiszewska.