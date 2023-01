Policjanci mieli problem. Na ratunek przybyli turyści

Wharton Beach jest największą plażą w mieście Esperance, po zachodniej stronie Duke Of Orleans Bay Caravan Park. Ze względu na ciągłe fale i krystalicznie czystą wodę, są tam idealne warunki do surfowania i bodyboardingu. Ci, którzy mają auta z napędem na cztery koła, mogą podjechać tam aż do brzegu. Jednak samochody, które nie są tak dobrze wyposażone, mogą mieć problemy.