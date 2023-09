Wybiera kierunki zakazane, niebezpieczne i odległe. "Zdarzało mi się zastanawiać, czy naprawdę czerpię z tego radość"

Zabrzmi to banalnie, ale nie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o zmęczenie fizyczne, ono owszem pojawia się, ale to nie jest najgorsze, co może nam się przytrafić. Najważniejsza jest strona mentalna. To ona sprawia, że albo idziemy dalej albo poddajemy się. Głowa to podstawa organizacji każdej z moich podróży i to ona decyduje, na co w danej chwili jestem się w stanie porwać. Podróżując, miałem swoje momenty zwątpienia. Zrealizowałem marzenie, ale w praktyce okazywało się to dużo trudniejsze niż oczekiwałem.