Polka pracowała przy odbudowie Notre Dame. "Nawet ja nie mogę się doczekać"

Inauguracja otwarcia katedry jest wydarzeniem politycznym, biorą w niej udział reprezentanci rządów i darczyńcy. Za to my, pracownicy, wpadliśmy na pomysł organizacji wspólnego chóru. Liczy on 80 osób z różnych dyscyplin zawodowych. Mamy próby od lutego. Będziemy śpiewać na mszy 11 grudnia kompozycje Gabriel Fauré Le Cantique de Jean Racine, pod kierownictwem Frédéric Pineau.