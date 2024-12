Polska atrakcja się powiększa. Nowi mieszkańcy to lisy latające

Nowy mieszkańcy łódzkiego zoo

Trzy samice i trzy samce przybyli z Francji. Rudawki złotoszyje to średniej wielkości nietoperze, osiągające do 40 cm długości i wagę do 1,5 kg. Charakteryzują się długim pyskiem, dużymi oczami, spiczastymi uszami oraz pomarańczowo-złotym ubarwieniem głowy i szyi. To właśnie ich lisie oblicze sprawiło, że w języku angielskim nazywane są "lyle's flying fox", czyli "latający lis".