Podhale czeka na turystów. Zostały ostatnie miejsca na majówkę

Wielkanoc już się skończyła. Przed nami kolejny błogi czas. Aż 9 wolnych dni i dwa weekendy wypoczywania podczas przedłużonej majówki. Sprawdzamy, czy na Podhalu aura świąteczna nadal się utrzymuje? Czy jest tłoczno na Krupówkach? I czy są jeszcze wolne pokoje?

– Zakopane już opustoszało po świętach Wielkiej Nocy, turyści wrócili do domów – informuje Regina Korczak-Watycha z biura prasowego zakopiańskiego magistratu. – To zbyt długa przerwa, żeby urlopowicze zostali do końca tygodnia. Spodziewamy się przyjazdu kolejnej tury miłośników gór w najbliższy weekend.