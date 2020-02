Polskie miasteczko w Brazylii. O Aurei jest coraz głośniej

Do niedawna tylko nieliczni wiedzieli o jej istnieniu. Dziś mieszkańców tego miasteczka coraz chętniej odwiedzają podróżnicy, ciekawi historii swoich rodaków w Brazylii. Z wizytą w Aurei byli m.in. twórcy kanałów "Planeta Abstrakcja" i "Śladami Polonii" na YouTube.

Polska mniejszość zamieszkuje południe Brazylii już od końca XIX w. Nasi rodacy zawsze skupieni byli wokół miasta Kurytyba, dlatego często nazywa się je "Chicago Ameryki Południowej". Aurea powstała w 1906 r., niedaleko Kurytyby, w stanie Rio Grande do Sul, w wyniku napływu polskich imigrantów. Polacy do dziś stanowią ok. 90 proc. ludności miasta. Gdy youtuberzy pytali na ulicy o kilka słów po polsku, to każdy był w stanie powiedzieć przynajmniej "dzień dobry". Ale większość bez problemu porozumiewała się w ojczystym języku.