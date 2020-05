Portugalia. Wejście na plażę bez ręcznika i z limitami

Wejście na plażę bez ręcznika i z limitami

"Osoby wędkujące na plaży mogą być na niej do 120 minut, surferzy do 90 minut, zaś spacerowicze do maksymalnie godziny" - wyjaśnia Sousa. Na wszystkich plażach w gminie Mafra w Portugalii obowiązuje zakaz rozkładania ręczników, a plażowicze zobowiązani są do zachowania od siebie co najmniej 2 m odległości.