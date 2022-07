Poszli nad jezioro na kilka godzin. Za parking musieli zapłacić prawie 90 zł

Turystka wraz z rodziną udała się nad malowniczy akwen. Plażowała i spacerowała, Ostatecznie nie było jej grubo ponad 5 godzin - od godz. 12:20 do 17:57. - Zatrzymując się tam, wiedzieliśmy, że koszt parkingu to 3 euro za godzinę, ale przyznam, że to, jak duży jest to koszt, dotarło do mnie dopiero jak zobaczyłam sumę na rachunku. Za plażowanie nad rajskim jeziorem musieliśmy zapłacić 18 euro, czyli ok. 87 zł - wyjaśnia pani Ela.