Pracują z dala od wszystkich. Niektórzy im zazdroszczą, inni nie rozumieją

- Trzeba też pod uwagę wziąć to, że ludzie idą tutaj ok. 10 km, więc są zmęczeni. Często wchodzą całymi rodzinami z dziećmi i przez to mają prawo być nie zawsze zadowoleni - zauważa Karol. - Największy problem jest z turystami z krajów arabskich, którzy nie znają angielskiego. My oczywiście mówimy po angielsku, ale nikt z nas nagle nie nauczy się arabskiego, a oni by tego chcieli - dodał.