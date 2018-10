Prawdopodobnie najsłodsze miejsce na świecie. Wioska lisów rozczula do łez

W Japonii znajdują się tak magiczne i urocze rezerwaty zwierząt, że nie sposób im się oprzeć. Słyszeliśmy o króliczych i kocich wyspach, ale okazuje się, że w Japonii jest też wioska lisów. 6 gatunków tych czarujących zwierzaków sprawia, że ma się ochotę zostać tam na zawsze.

Ta niezwykła oaza lisiego lenistwa nazywa się Zao Fox Village i znajduje się w prefekturze Miyagi w Japonii . Za 100 jenów (ok. 4 zł) odwiedzający otrzymują pożywienie dla zwierzaków. Lisy nie są jednak do końca udomowione, więc pracownicy rezerwatu odradzają karmienie ich z ręki i odwiedzanie wioski z małymi dziećmi.

Podobnie jak na Zachodzie, lisy w Japonii są uważane za cwane i sprytne zwierzęta . Niektórzy jednak wierzą, że mają mistyczne moce, albo że są posłańcami bóstw płodności, dobrobytu i ryżu. Nie da się zaprzeczyć, że wioska lisów jest absolutnie czarująca i urocza, nawet jeśli cała zgraja łakomych na jedzenie cwaniaków zaczepia was i nie pozwala odejść.

Lisy w wiosce mają specjalne strefy. Jedną z nich jest m.in. "lisi szpital", który znajduje się tuż przy wejściu do rezerwatu i może sprawiać złe wrażanie. Liski są tam zamknięte w klatkach.

Kiedy pójdziemy dalej okazuje się, że w strefie otwartej liski robią to, co im się żywnie podoba. Śpią, bawią się i nie zwracają uwagi na obecność turystów. Szczęściarze mogą trafić na najbardziej atrakcyjny moment zwiedzania lisiej wioski, czyli przytulanie lisa. Tak, to się dzieje naprawdę. Turyści otrzymują wówczas od obsługi peleryny ochronne i mogą poczuć ciepło lisiego futerka.