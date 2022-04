Prima Aprilis. "Pierwszy kwietnia - nie wierz nikomu"

Również w krajach nordyckich, m. in. Danii, Szwecji, czy Islandii, najpoczytniejsze dzienniki tradycyjnie już, na pierwszej stronie wydania, drukują jeden nieprawdziwy artykuł, choć nie może to być nagłówek. Miastem, w którym 1 kwietnia zawsze było prawdziwym świętem, jest z kolei ukraińska Odessa. Tamtejszy Prima Aprilis, obchodzony od 1973 r. pod nazwą Humorina to parada, której to uczestnicy przebrani w zabawne stroje, zwodzą mieszkańców miasta.