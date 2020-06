Przełom w sprawie zamku w Łapalicach. Budowa zostanie dokończona

Kartuscy radni podczas sesji rady miasta w środę, 24 czerwca zajmowali się m.in projektem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Łapalic, w którym znajduje się popularny wśród turystów zamek . Niedokończone dzieło marzeń Piotra Kazimierczyka od lat jest przez to zmorą lokalnych mieszkańców. Uchwalenie planu pozwoli w końcu na zalegalizowanie i dokończenie budowy. Ostatecznie w zamku ma powstać hotel z pracownią i galerią.

- Odbyliśmy kilka rozmów z właścicielem. Jest to konkretny plan. Kłopot z zamkiem w Łapalicach trwa już wiele lat. Właściciel kilkukrotnie proponował rozwiązania problemu. Niestety napotykał na brak aprobaty w poprzednich kadencjach mojej poprzedniczki i nie było możliwości stworzenia nowego planu zagospodarowania. Rozmowy przyniosły efekt, właściciel pragnie dokończyć budowę i rozpocząć prace modernizacyjne - mówił burmistrz Kartuz, Mieczysław Gołuński.

Niebawem ruszą prace modernizacyjne zamku w Łapalicach

Większość radnych zgodziła się z pomysłem umożliwienia inwestorowi ukończenia budowy, jednak pojawiły się wątpliwości co do tego kto sfinansuje przygotowania samego planu. Radna Klaudia Kałużna wystąpiła z wnioskiem, aby w uzasadnieniu uchwały pojawił się zapis, że koszty przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego pokryje właściciel. Byłoby to jednak niezgodne z prawem.