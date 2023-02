Przypomina chatkę jaskiniowca. W Casa do Penedo mieszkali kiedyś ludzie

Patrząc na fotografię bajkowego Casa do Penedo (a w dosłownym tłumaczeniu - domu z głazów), łatwo pomyśleć, że to kadr z książki z baśniami lub element scenografii filmu o magicznych stworzeniach. Nic bardziej mylnego, kamienny dom istnieje naprawdę i jest dziś jedną z najczęściej fotografowanych atrakcji prowincji Fafe, w północnej Portugalii - ok. 80 m od Porto.