Rejsy wycieczkowe. Zalety, trasy, komu je polecamy najbardziej

Podczas rejsu naprawdę odpoczniemy. Relaks na wyższy poziom przenosi brak konieczności przemieszczania się pomiędzy kolejnymi krajami, wyspami bądź atrakcjami z listy. Najlepsze rejsy to nie lada gratka i przygoda nie tylko dla wilków morskich.

Najnowocześniejsze statki wycieczkowe są niczym kurorty turystyczne w wersji mini

Zalety rejsów

Współczesne rejsy pasażerskie stanowią wspaniałą alternatywę dla leżenia plackiem na plaży. Morskie lub oceaniczne wakacje to interesująca forma wypoczynku dla wszystkich tych, którym znudziły się już urlopy spędzone na przyhotelowym basenie w jednej lokalizacji i potrzebują odmiany. Dostępne są rożne opcje wyżywienia – zazwyczaj od śniadań i obiadokolacji aż po pełne w formie all inclusive z obszernym bufetem przekąsek między posiłkami i drinkami.

Rejsy są świetnym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi. Dzięki braku konieczności samodzielnego organizowania transportu na miejscu po prostu schodzimy z pokładu i cieszymy się z wakacji, pokazując najmłodszym piękne zakątki i atrakcje turystyczne według planu zwiedzania bądź na własną rękę. Dodatkowo za dzieci zapłacimy albo symboliczną kwotę (np. rzędu 300 zł za całość wycieczki) albo też podróżują one zupełnie bezpłatnie. A na pokładzie szereg rozrywek, udogodnień, kina, teatry, kręgielnie, pokazy, dyskoteki, baseny, siłownie czy jacuzzi są już wliczone w cenę.

Nowoczesne wycieczkowce – dlaczego warto popłynąć w rejs?

Najnowsze statki wycieczkowe wyglądają na pierwszy rzut oka niczym pływające miasta. Na pokładzie mamy dostęp do wszystkiego, czego moglibyśmy zapragnąć na udanym urlopie. Kajutę dobieramy pod względem rozmiaru do zasobności portfela, na licznych pokładach usytuowano różne restauracje tematyczne i bary, możemy zjeżdżać na zjeżdżalniach prosto do basenów lub uczestniczyć w kulinarnych show na żywo. Zamówimy odświeżające napoje praktycznie prosto do łóżka, pójdziemy do fryzjera, na masaż, skorzystamy z usług pralniczych, pogramy w ruletkę, potańczymy. Nie musimy także martwić się o sprzątanie, gotowanie, zmywanie, gdyż profesjonalna obsługa zapewnia wszystkie usługi w standardzie na wysokim poziomie.

W ciągu dnia możemy również zdecydować się na pozostanie na wycieczkowcu, opalanie się i pływanie do woli bądź też zejdziemy na ląd i obejrzymy z bliska karaibskie stolice, greckie perełki, śródziemnomorskie porty, wioski rybackie na odludziu i o wiele więcej.

Rejsy – najciekawsze trasy

Spośród dostępnych na rejsy wycieczkowcami tras najpopularniejsze i najchętniej wybierane są te, które pozwalają na przemierzenie sporych odległości podczas jednego urlopu. Zwiedzimy wówczas maksymalnie dużo, a programy dostosowane są do możliwości turystów w różnym wieku, wyważone pomiędzy niską intensywnością a przeładowaniem punktów must see na każdej z dziennych list. Bardzo lubiane trasy znajdują się zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach.

Zdecydowanie polecamy najciekawsze trasy:

Rejsy po Karaibach.

Rejsy po Wyspach Kanaryjskich.

Rejsy po Hiszpanii, obejmujące wybrzeża oraz hiszpańskie wyspy.

Rejsy po Morzu Śródziemnym.

Rejsy po Włoszech, czyli miasta na wybrzeżu oraz główne włoskie wyspy.

Rejsy po Europie Południowej .

. Rejsy po Wyspach Greckich.

Rejsy Włochy/Grecja/Czarnogóra.

Wczasy życia w formie rejsów wycieczkowych dostępne są obecnie w formie z dojazdem własnym na miejsce wejścia na pokład, z przejazdem autokarem bądź z przelotem samolotem.

Rejsy – dla kogo jest taka forma wakacji?

Do wybrania się w rejs dodatkowo zachęcają okresowe okazje typu last minute i first minute, na których sporo oszczędzimy. Komu polecamy tę formę spędzania długo wyczekiwanego urlopu? Nauczeni seansami filmów zza oceanu stawialibyśmy na najstarszą grupę turystów, odpoczywających od błogiej i dostatniej emerytury, leniwie spędzających czas na pokładzie wycieczkowców i rzadko schodzących na ląd. Nic bardziej mylnego. Najnowocześniejsze spośród statków coraz częściej wybierane są przez młodych Europejczyków, poszukujących nowych doświadczeń i pragnących poznać przyjaznych ludzi oraz sporo zobaczyć i pozwiedzać. Podczas cruisingu w obszernym towarzystwie nudzić się nie sposób, a budzenie się co dzień w innym miejscu stanowi świetną atrakcję.

A kto nie powinien wybierać się w rejs? W dobie nowoczesnych leków na nudności, które nie wywołują senności i zmęczenia, choroba lokomocyjna nie wyklucza przemieszczania się drogą morską, nie jest to więc przeszkodą.

