Remonty szlaków w Tatrach. TPN tłumaczy dlaczego latem

"Co to są jeszcze góry czy wybieg dla modelek? Dramat, człowiek wszędzie będzie ingerował w nature, oby to się kiedyś zemściło", "Z jednej strony to rzeczywiście ułatwienie dla turystów i zwiększenie bezpieczeństwa, ale z drugiej... No cóż, powiedzmy to sobie szczerze, że góry są dla wszystkich, ale nie każdy powinien w nie chodzić", "A czy trzeba wszędzie układać te kamienne schody? To jest jakiś koszmar. Największe zło. Rozumiem bezpieczeństwo i utwardzanie szlaków, ale czemu schody?" - czytamy.