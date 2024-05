Rewolucja na drodze do Morskiego Oka. "Od słów przechodzimy do czynów"

Nowość na trasie do Morskiego Oka

Bus elektryczny będzie do dyspozycji TPN przez najbliższe dwa tygodnie, ale jak zapowiadają władze parku, nie jest to jeszcze docelowy pojazd, który mógłby zastąpić zaprzęgi konne na tej trasie. Dwutygodniowe testy mają dać odpowiedź, czy pojazd poradzi sobie na górskiej trasie, jak długo będą ładowane baterie i na ile kursów wystarczą. "Elektryk" ma pokonać trasę z Polany Palenicy do Włosienicy przed Morskim Okiem.