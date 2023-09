Rok szkolny 2023/2024. Kiedy uczniowie będą mieli wolne dni?

Ci, którzy w nadchodzącym roku nie będą przystępować do egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych mogą liczyć na kilka dodatkowych dni wolnego. Mowa o dniach od 7 do 9 maja, kiedy to maturzyści będą zdawali egzaminy dojrzałości, a inni uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli wolne oraz o dniach od 14 do 16 maja, kiedy ósmoklasiści przystąpią do testów, a dzieci z klas od I do VII będą mogły spędzić czas w domach. Młodzież w ławkach nie usiądzie również 30 maja 2024 r., kiedy to mamy Boże Ciało.