Rosja. W planach prostszy dostęp do wiz

Rosja rozciąga się od wschodniej Europy przez północną część Azji do Oceanu Spokojnego. Składa się z 85 podmiotów federalnych. Obecnie rząd chce zachęcić do przyjazdu turystów. Planuje uprościć politykę wizową.



Kilka tygodni temu prezydent Władimir Putin na forum Business Russia poinformował o zamiarze ułatwienia formalności wizowych. Do 2021 r. na całym terenie Federacji Rosyjskiej będą wprowadzone wizy elektroniczne. Obecnie ministerstwa spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych oraz Federalna Agencja Turystyki pracują nad uproszczeniem systemu wizowego. Chcą w ten sposób zachęcić turystów, aby poznali Rosję .

Wśród miast zostały również wyróżnione Kaliningrad i Władywostok. Mają one już system e-wiz dla obywateli z 18 krajów spoza Unii Europejskiej. Wiceminister uważa, że jest jeszcze za wcześnie, by zdradzić szczegóły. Zakłada jednak, że o e-wizę będzie można ubiegać się na okres od 8 do 10 dni.